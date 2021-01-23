فرار أربعة موقوفين من نظارة مخفر القاع



ولاحقا، تمكن عناصر قوى الامن الداخلي من توقيف احد السجناء الفارين في احد المزارع في مشاريع القاع، وهو سوري الجنسية ويدعي ع.ز. فيما لا تزال عمليات البحث عن ثلاثة فارين وهما سوريان ولبناني.

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أربعة موقوفين في مخفر القاع تمكنوا من الهروب من نظارة المخفر. وتقوم العناصر الامنية بالبحث عنهم في سهل القاع والطرق المؤدية من والى البلدة، وأقامت حواجز في المنطقة.