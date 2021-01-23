لقاء في مكتب البزري للتحضير لبدء حملة التلقيح

التقى رئيس اللجنة الوطنية التقنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، يرافقه رئيس قسم التمريض في المستشفى فرنسوا باسيل، كامل كزبر وحسن الشماس من بلدية صيدا ومسؤول ملف كورونا في البلدية مصطفى حجازي، وماجد حمتو وفضل الله حسونة ومحمد الددا عن تجمع المؤسسات الأهلية، في حضور عمر كيلاني، وجرى البحث في التحضيرات من أجل تجهيز مستشفى صيدا الحكومي، ليكون مركزا للتلقيح ضد كورونا.