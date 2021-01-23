لبنان

تسطير أكثر من 1000 محضر مخالفة للتعبئة في صيدا خلال 10 أيام

Lebanon 24
23-01-2021 | 20:37
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بلغت حصيلة التدابير والاجراءات المواكبة للإقفال وحظر التجول التي اتخذتها قوى الأمن الداخلي على مدى عشرة ايام (اي من صباح الخميس 14 كانون الثاني وحتى مساء السبت 23 منه) على صعيد مدينة صيدا وجوارها، تسطير اكثر من ألف محضر مخالفة بين خروقات لحظر التجول او للإقفال لغير المستثنين من افراد ومؤسسات، او خروقات لشروط الاستثناء واذونات الخروج للمستثنين بتصاريح او لمخالفة قواعد التزام الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتم في الأيام الثلاثة الأخيرة، تسطير أكبر عدد من المحاضر بلغ اكثر من 300 محضر من بينها 139 محضرا يوم الجمعة فقط. علما انه سجل خلال الأيام الخمسة التي سبقت بدء الاغلاق في 14 الجاري تسطير 661 محضرا ضمن مدينة صيدا وجوارها.
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