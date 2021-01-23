الجيش: طائرة إستطلاع معادية خرقت الأجواء فوق الجنوب

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 22 / 1 / 2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.00 من فوق بلدة يارون.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".