لبنان

حسن: هزلت... طفح الكيل!

Lebanon 24
23-01-2021 | 22:29
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نشر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن تغريدة على حسابه عبر "تويتر" جاء فيها "صلاحيات الوزير للخير استنفذت لصالح الناس: توزيع الأدوية مشروط مجاناً بصير تشليح ivermectin، تسهل مكنات أوكسيجن للجمعيات أو مدعوم250.000 بتصير استثمار بلا رحمة، بتقول للمستشفى صندوق كورونا البنك الدولي ارحموا الناس يدفعونهم ملاييين وبحاضروا بالعفّة ومن موقع مسؤول: هزلت طفح الكيل".
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