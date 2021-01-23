المجذوب: حق الاضراب مقدس وممنوع على أي كان استبدال المتعاقد او الاستغناء عنه

نشر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب تغريدة على حسابه عبر "تويتر" جاء فيها "بالرغم من اننا أصدرنا قرارات تنصف المتعاقدين في التعليم العام والمهني، وأكدنا على التزام الوزارة تأمين كامل ساعات عقودهم السنوية، فإننا نعيد ونكرر ما قلناه سابقا: إن حق الاضراب مقدس وممنوع على أي كان استبدال المتعاقد او الاستغناء عنه!".