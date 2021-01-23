رفع مجسم لسرير عليه مريض افتراضي مصاب بكورونا في صيدا

رفع مجسم لسرير مستشفى، يرقد فيه مريض إفتراضي مصاب بكورونا والى جانبه جهاز تنفس أوكسجين، بمبادرة من مركز هلال للانتاج والتوثيق، وبالتعاون مع فوج الانقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وذلك في شرفة مبنى مقابل ساحة النجمة في وسط صيدا، حيث أراد صاحب المبادرة هلال حبلي إيصال رسالة للجميع، "وخصوصا لأولئك الذين لا يلتزمون إجراءات الوقاية، والبعض الذين لا يؤمنون حتى بوجود فيروس كورونا، بأن كورونا ليست مزحة، وأن هكذا سيكون مصير كل من يساهم بانتشاره أو يسهل لنفسه التقاط العدوى، من خلال عدم ارتداء الكمامة وعدم التزام الحجر المنزلي".وأشار حبلي الى أنه "بعد ارتفاع أعداد الاصابات بشكل كبير في لبنان ومنطقة صيدا، وبعدما تم دق ناقوس الخطر لجهة امتلاء الاسرة والضغط الكبير على القطاع الصحي والاستشفائي، قمت وبالتعاون مع فوج الانقاذ الشعبي برفع مجسم لسرير عليه مريض افتراضي بكورونا لا يستطيع التنفس الا من خلال الاوكسجين، وتم رفعه عند شرفة مكتبي وسط ساحة النجمة، حتى يراها الجميع، ويأخذ عبرة بأنه هذا هو حال مصابي كورونا اليوم، وأنه من الضروري جدا أن نتشدد بالالتزام بالاجراءات رأفة بأنفسنا وبمن نحب، وحتى نستطيع أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة".ووجه حبلي "رسالة محبة وتضامن مع الجيش الابيض في المستشفيات، الذين يقفون في الصفوف الامامية لمواجهة هذه الجائحة".