لبنان

كمامة لبنانية الصنع تقتل كورونا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-01-2021 | 23:55
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 وقعت مؤسستا EXPAND، و NANOSTECH اتفاقية لطرح كمامة طبية لبنانية الصنع مزودة بجزئيات "النانو" القادرة على قتل فيروس كورونا.

وقال مدير مؤسسة EXPAND حسن دخل الله: "في ظل الإنتشار المتمادي لفايروس كورونا وإرتفاع عدد الاصابات والوفيات، وغياب لقاح فعال قادر على كبح عجلته، قامت المؤسسة العاملة في مجال صناعة الكمامات الطبية وبالتعاون مع مؤسسة NANOSTECH، المتخصصة في مجال التعقيم ومكافحة العدوى والفيروسات والآفات الطبيعية بواسطة استخدام تقنيات النانو، والممثلة بالدكتور وسيم جابر، بتوقيع إتفاقية تقضي بالعمل لإنتاج كمامة طبية لبنانية الصنع، مزودة بجزيئات النانو، القادرة على قتل فايروس كورونا بشكل مباشر بمجرد وصوله إليها".

وأوضح أن تقنية "النانو" هي "أداة تكنولوجية دقيقة وحديثة، وتستخدم لقتل كافة أنواع الفيروسات والبكتيريا، وتعد هذه الكمامة السلاح العالمي الأول القادر على الحد من إنتشار فايروس كورونا".
 
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