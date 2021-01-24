نسبة كورونا لبنان 20%

مع ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا في الاسابيع القليلة الماضية، تقول مصادر طبية إن نسبة الاصابات في لبنان تخطت الـ٢٠٪؜ اي شخص من كل ٥ قد اصيب بالوباء حتى الآن، علما ان النسبة التي تؤمن المناعة المجتمعية يجب الا تقل عن الـ٧٠٪.