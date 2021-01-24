لبنان

نسبة كورونا لبنان 20%

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2021 | 09:15
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مع ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا في الاسابيع القليلة الماضية، تقول مصادر طبية إن نسبة الاصابات في لبنان تخطت الـ٢٠٪؜ اي شخص من كل ٥ قد اصيب بالوباء حتى الآن، علما ان النسبة التي تؤمن المناعة المجتمعية يجب الا تقل عن الـ٧٠٪. 
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خاص "لبنان 24"

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