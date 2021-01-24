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لبنان
خالفوا و"اكلوا" ضبط!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-01-2021
|
09:30
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علم "لبنان24" أن أحد المرشحين السابقين للإنتخابات النيابية ضبط مع زوجته الإعلامية برفقة مجموعة من أصدقائهم داخل أحد المقاهي المعروفة في بيروت، حيث كانوا يدخنون النرجيلة ويلعبون الورق بطريقة سرية.
وقد نظمت محاضر ضبط بحقهم بعد مداهمة المقهى وإقفاله بالشمع الأحمر لمخالفته قرار الإقفال، وذلك بالرغم من إجرائهم اتصالات مكثفة بمرجعيات رسمية في محاولة لإزالة محضر الضبط.
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