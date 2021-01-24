خالفوا و"اكلوا" ضبط!

علم "لبنان24" أن أحد المرشحين السابقين للإنتخابات النيابية ضبط مع زوجته الإعلامية برفقة مجموعة من أصدقائهم داخل أحد المقاهي المعروفة في بيروت، حيث كانوا يدخنون النرجيلة ويلعبون الورق بطريقة سرية.وقد نظمت محاضر ضبط بحقهم بعد مداهمة المقهى وإقفاله بالشمع الأحمر لمخالفته قرار الإقفال، وذلك بالرغم من إجرائهم اتصالات مكثفة بمرجعيات رسمية في محاولة لإزالة محضر الضبط.