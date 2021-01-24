شو خصّ البطرك؟

ربطت مصادر سياسية مطلعة الموقف التصعيدي للرئيس عون بزيارة مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي لبكركي منذ يومين. وأعتبرت أن البيان الرئاسي الموجه في الأساس الرئيس الحريري لم يستثنِ البطريرك الراعي، وذلك ردًّا على الجو السلبي الذي عاد به جريصاتي إلى قصر بعبدا، وإلى الموقف البطريركي المؤيد لبقاء الحريري رئيسًا مكّلفًا لتشكيل الحكومة.