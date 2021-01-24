هذا ما فعلته حرب البيانات!

بعد حرب البيانات بين بعبدا و"بيت الوسط" يمكن القول، وفق ما تراه أكثر من جهة سياسية، أن المساعي التي كانت قائمة من أجل إصلاح ذات البين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف قد سقطت الواحدة تلو الأخرى، بعدما لمس أصحاب تلك المبادرات أن لا نيّة لدى الرئيس عون ومعه "التيار الوطني الحر" بأن يكون الحل لإعادة الحياة إلى مفاوضات التشكيل تسوويًا، خصوصًا في ضوء المعلومات التي تفيد بأن "حزب الله"، الذي كان ينوي الدخول على خط المساعي، قد فرمل تحركه بعدما لمس أن الرئيس عون لن يمشي بأي طرح مقبول.