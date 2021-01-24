لبنان

هذا ما فعلته حرب البيانات!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-01-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-787168-637470649367337006.jpg
Doc-P-787168-637470649367337006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد حرب البيانات بين بعبدا و"بيت الوسط" يمكن القول، وفق ما تراه أكثر من جهة سياسية، أن المساعي التي كانت قائمة من أجل إصلاح ذات البين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف قد سقطت الواحدة تلو الأخرى، بعدما لمس أصحاب تلك المبادرات أن لا نيّة لدى الرئيس عون ومعه "التيار الوطني الحر" بأن يكون الحل لإعادة الحياة إلى مفاوضات التشكيل تسوويًا، خصوصًا في ضوء المعلومات التي تفيد بأن "حزب الله"، الذي كان ينوي الدخول على خط المساعي، قد فرمل تحركه بعدما لمس أن الرئيس عون لن يمشي بأي طرح مقبول. 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2021-01-24
12:03 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
11:52 | 2021-01-24
11:46 | 2021-01-24
11:40 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website