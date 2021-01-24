لبنان

فريق أساسي داخل تيار سياسي ينأى بنفسه عن السجالات

Lebanon 24
24-01-2021 | 06:37
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بدا واضحاً أنّ فريقاً أساسياً داخل تيار سياسي ينأى بنفسه تماماً عن السجالات والتهجمات التي يفتعلها هذا التيار، بحسب أسرار "الانباء". 
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