لبنان

مصادر عين التينة: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت

Lebanon 24
24-01-2021 | 06:56
A-
A+
Doc-P-787178-637470685291797479.jpg
Doc-P-787178-637470685291797479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت مصادر عين التينة عبر جريدة "الانباء" الالكترونية الى تشكيل الحكومة في أسرع وقت "والكف عن المزايدات التي أخرت تشكيلها أربعة أشهر".
 
مواضيع ذات صلة
دباب من عين التينة: الرئيس بري أبدى كل استعداد للمساعدة كما يقوم دائما لحل العقد القليلة المتبقية في موضوع تشكيل الحكومة وهي مطلب وطني من الجميع لمعالجة الأمور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون
lebanon 24
24/01/2021 09:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة كورونا لبنان 20%
lebanon 24
24/01/2021 09:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حرص من الفاتيكان على سلامة لبنان وتعافيه من الأزمات.. وموقف شديد اللهجة!
lebanon 24
24/01/2021 09:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عتب فرنسي شديد على لبنان ولا علاقة لبايدن بالحكومة.. إليكم آخر تطورات هذا الملف
lebanon 24
24/01/2021 09:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عين التينة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:55 | 2021-01-23
09:30 | 2021-01-24
09:21 | 2021-01-24
09:15 | 2021-01-24
09:00 | 2021-01-24
07:24 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website