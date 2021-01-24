الخلاف ينفجر مجدداً بين عون والحريري.. ضربة قاضية لمساعي الراعي؟

كتبت صحيفة "الجريدة" الكويتية: "انفجر الخلاف مرة جديدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فيما كان الوسطاء يتحركون على خط ترطيب العلاقة بين المعنيين الأساسيين بعملية تأليف الحكومة مما يعني أن "التشكيل" دخل مرحلة جمود جديدة وسط الانقسام العمودي والتباعد الشخصي والسياسي بين قصر بعبدا و"بيت الوسط".وفوجئ المراقبون باندلاع المواجهة بين الفريقين تحديداً بعد ساعات من وساطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا إلى التلاقي وحرك موفديه بين "الرئاستين" وبكركي خلال الأيام الماضية.واعتبرت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أن "عودة الخلاف بين عون والحريري في هذا الوقت تحديداً سدد ضربة قاضية لمساعي الراعي في وقت يرزح لبنان تحت أزمة اقتصادية وصحية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة إنقاذية تبدأ الإصلاح". لقراءة المقال كاملاً