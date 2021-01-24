لبنان

حرص من الفاتيكان على سلامة لبنان وتعافيه من الأزمات.. وموقف شديد اللهجة!

Lebanon 24
24-01-2021 | 07:12
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كتبت "السياسة الكويتية": أكد سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن، أن "اهتمام الفاتيكان بلبنان متواصل وهناك حرص شديد على سلامة البلاد وتعافيها من الأزمات”.
ولفت إلى أن "البابا سيوجّه غدا (اليوم)، الرسالة السنوية، حول المواضيع والشؤون الدولية للعام 2021، وسيكون فيها بالطبع إشارة الى الشأن اللبناني"، حيث كشفت في هذا السياق، مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة"، أن "دوائر الكرسي الرسولي تنظر بقلق شديد إلى مسار التطورات في لبنان، إزاء العجز الفاضح لمسؤوليه عن تشكيل حكومة جديدة تتولى إنقاذه من انهيار محتم يلوح في الأفق”، لافتة إلى أنه “سيكون للفاتيكان موقف شديد اللهجة يدين المسؤولين إذا بقي الوضع على ما هو عليه".

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