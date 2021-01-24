حرص من الفاتيكان على سلامة لبنان وتعافيه من الأزمات.. وموقف شديد اللهجة!

كتبت "السياسة الكويتية": أكد سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن، أن "اهتمام الفاتيكان بلبنان متواصل وهناك حرص شديد على سلامة البلاد وتعافيها من الأزمات”.

ولفت إلى أن "البابا سيوجّه غدا (اليوم)، الرسالة السنوية، حول المواضيع والشؤون الدولية للعام 2021، وسيكون فيها بالطبع إشارة الى الشأن اللبناني"، حيث كشفت في هذا السياق، مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة"، أن "دوائر الكرسي الرسولي تنظر بقلق شديد إلى مسار التطورات في لبنان، إزاء العجز الفاضح لمسؤوليه عن تشكيل حكومة جديدة تتولى إنقاذه من انهيار محتم يلوح في الأفق”، لافتة إلى أنه “سيكون للفاتيكان موقف شديد اللهجة يدين المسؤولين إذا بقي الوضع على ما هو عليه".لقراءة المقال كاملاً