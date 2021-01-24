مصادر طبية: التفلت من الإغلاق كارثة

حذرت مصادر طبية عبر "السياسة الكويتية" من "خطورة التفلت المتزايد في بعض المناطق من الإغلاق الشامل، وانعكاساته على زيادة حالات المصابين بوباء "كورونا" في المناطق اللبنانية، والتي لا زالت تسجل أرقاماً قياسية لا تدعو للاطمئنان"، مشيرة إلى أن "المطلوب تشديد الأجهزة الأمنية على منع المواطنين من أي تفلت كما ظهر في بعض المناطق، لأن أي تساهل في الأمر سيكون كارثياً".