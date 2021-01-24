لبنان

بلدية بلاط قرطبون ومستيتا: أجهزة إضافية لتوليد الاوكسيجين

Lebanon 24
24-01-2021 | 09:21
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أعلنت بلدية بلاط -قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في بيان، أنه "في إطار سلسلة التدابير الصحية التي تتخذها البلدية، بالتعاون مع جمعية هدفنا لحماية الأهالي والسكان من تداعيات ومخاطر وباء كورونا، تم تأمين أجهزة إضافية لتوليد الأوكسيجين لوضعها في تصرف من تستدعي حالته الصحية الاستعانة بها في المنزل، بناء على تقرير من الطبيب المعالج، ويمكن التواصل مع البلدية على الخط الساخن رقم: 09546366/09546367".

وأشار البيان الى أن "البلدية تنسق مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بالازمة لتأمين اللقاح في أقصر المهل لإختصار معاناة أهلنا في النطاق البلدي والذين قاموا اختياريا بتعبئة الاستمارة على الرابط المخصص لذلك، وبإمكان الراغبين في تسجيل أسمائهم لنيل اللقاح تعبئة الاستمارة على الرابط الموجود على صفحة البلدية".

وشددت على "ضرورة التزام الاهالي البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مزودين بالكمامات والمعقمات، منعا للإنزلاق نحو الكارثة الكبرى بعدما وصلت مستشفيات جبيل وكسروان الى طاقتها الاستيعابية القصوى، وعدم المغامرة بأرواحهم في أخطر المراحل التي وصل إليها الوباء المتحول الى أشرس".

وطمأن الى أن "البلدية ستبقى الى جانبهم في هذه الازمة حتى النهاية، ولن تتركهم في منتصف الطريق".
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