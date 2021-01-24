الخلافات داخل حكومة تصريف الاعمال تعطلها!



علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عبّر امام بعض المقربين منه عن عدم قدرته على تفعيل عملية تصريف الاعمال في الحكومة.



واشارت المصادر الى ان الخلافات بين الوزراء في ما بينهم، وبين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وبعضهم ممن سماهم، تحول دون امكانية تفعيل العمل الحكومي.