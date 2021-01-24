لبنان

الخلافات داخل حكومة تصريف الاعمال تعطلها!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2021 | 09:57
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عبّر امام بعض المقربين منه عن عدم قدرته على تفعيل عملية تصريف الاعمال في الحكومة.

واشارت المصادر الى ان الخلافات بين الوزراء في ما بينهم، وبين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وبعضهم ممن سماهم، تحول دون امكانية تفعيل العمل الحكومي.

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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