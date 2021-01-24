قوات الاحتلال دخلت البوابة الفاصلة عند الوزاني واستولت على 7 أبقار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن 15 عنصرا من قوات العدو الاسرائيلي فتحوا البوابة الفاصلة عند الوزاني، ومسحوا المنطقة قبالة المتنزهات، وقبل إنسحابهم استولوا على 7 أبقار.