لبنان

إجلاء نيباليين الى بلادهم من بيروت.. هذه قصتهم

Lebanon 24
24-01-2021 | 10:23
A-
A+
Doc-P-787217-637470806739622307.jpg
Doc-P-787217-637470806739622307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن القنصل الفخري العام لدولة النيبال في لبنان الشيخ محمد وسام غزيل، أنه "تم إجلاء الدفعة الثانية من النيباليين الى بلادهم بجهود من القنصلية الفخرية العامة في لبنان وبالتعاون مع الامن العام اللبناني، بعدما تكررت مطالباتهم بمغادرة لبنان نظرا للظروف الاقتصادية السيئة وفقدانهم لعملهم". وهذه الرحلة هي الثانية بعد الرحلة الاولى التي نظمت على أثر تظاهرة قامت بها الجالية أمام مقر القنصلية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2021-01-24
12:03 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
11:52 | 2021-01-24
11:46 | 2021-01-24
11:40 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website