حريق بمبنى سكني في صيدا.. صاحبه أصيب بحروق وضيق تنفس

شبّ حريق صباح اليوم الأحد في منطقة الإسماعيلية-صيدا داخل مبنى سكني وعمل الدفاع المدني على إخماده، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".

وأصيب صاحب المبنى بحروق وضيق تنفس تم نقله على إثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة.