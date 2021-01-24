لبنان

حريق بمبنى سكني في صيدا.. صاحبه أصيب بحروق وضيق تنفس

Lebanon 24
24-01-2021 | 10:36
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شبّ حريق صباح اليوم الأحد في منطقة الإسماعيلية-صيدا داخل مبنى سكني وعمل الدفاع المدني على إخماده، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 
 
وأصيب صاحب المبنى بحروق وضيق تنفس تم نقله على إثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة.
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