لبنان

المخاطر الامنية لا تزال مرتفعة..

علي منتش

|
Lebanon 24
24-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-787222-637470821414759922.jpg
Doc-P-787222-637470821414759922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بالرغم من رحيل ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الا ان الاجراءات الامنية التي يقوم بها "حزب الله" منعا لأي عملية امنية اسرائيلية داخل لبنان لا تزال على ما هي عليه.

في المرحلة الماضية، كانت المخاطر الموجودة غير محصورة بالمعنى الامني، اي ان العمليات العسكرية كإستهداف الطائرات الاسرائيلية لمواقع ما كانت موضوعة ضمن الاحتمالات وكان الامر سيشعل الجبهة.

اليوم تبدل الواقع، وتراجعت امكانية تل ابيب على القيام بأي عمل مباشر اقله في الاسابيع القليلة المقبلة، لكنها لم تتوقف عن محاولة توتير الوضع في المنطقة وفي لبنان ضمنا، وذلك لتحقيق امرين.

تقول المصادر ان تل ابيب ترغب بشكل شبه واضح بالاستمرار بإشغال ايران وحلفائها، وذلك بعد رحيل دونالد ترامب، وهذا يعني ان عمليات الاغتيال واستهداف المنشآت سيستمر في سوريا والعراق.


اما الهدف الثاني، وفق المصادر ذاتها، فهو السعي الى التوتير ما يعرقل برأي تل ابيب اي مسعى تسووي بين واشنطن وطهران، ويؤخر قدر الامكان امكانية العودة للاتفاق النووي.

لذلك، وفي ما يختص بلبنان، فإن العمليات الامنية لا تزال واردة، ان كانت عبر طائرات الاستطلاع الذي يحاول "حزب الله" احتواءها، او عبر عمليات التسلل في هذه المنطقة او تلك.

كل ذلك، ولا يمكن وضع جانبا ما يقوم به تنظيم "داعش" من محاولات في سوريا والعراق، والتي يمكن ان تشمل لبنان في اي لحظة غفلة، وفي ظل التفلت الامني والفوضى التي يعيش بها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2021-01-24
12:03 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
11:52 | 2021-01-24
11:46 | 2021-01-24
11:40 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website