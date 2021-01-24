توقيف مروج مخدرات في الحدث - السان تريز

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:في اطار مهامها ودورها في حفظ الامن ومكافحة الجريمة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من المديرية العامة لامن الدولة من توقيف السوري (محمد. ع.) في محلة الحدث - السان تريز اثناء قيامه بترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات موضبة للترويج ومبلغا من المال.بمراجعة القضاء المختص أشار بايداعه المحضر مع الموقوف والمضبوطات بواسطة مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الامن.