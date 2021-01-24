لبنان

اللواء خير تفقد المبنى المنهار في حارة السيدة بالقبة.. وما جديد المساعدات؟

Lebanon 24
24-01-2021 | 10:49
A-
A+
Doc-P-787224-637470824297572534.jpg
Doc-P-787224-637470824297572534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة القبة في طرابلس لاسيما المبنى المنهار في حارة السيدة والذي يعتبر من المباني الاثرية القيمة حيث عاين الاضرار واطلع على اوضاع ابناء المنطقة.
كما قام اللواء خير بتفقد منطقة القليعات في عكار واطلع على وضع المزارعين والسكان. كذلك تفقد الاضرار الزراعية في سهل عكار في بلدات العريضة والسماقية وحكر الضهري، مطلعا على فيضانات النهر الكبير وما خلفه من أضرار، كما تفقد الاراضي المحيطة بنهر الاسطوان.
 
وفي كلمة للامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير خلال الجولة اعتبر فيها ان "عكار مهما تكلمنا لا يمكن مكافأتها، ففيضان مياه النهر الكبير ونهر الاسطوان ليس بجديد، والكوارث التي يتعرضون لها متكررة، والكشوفات التي طالبوا بها هي حق لهم، وهي تحصل كل سنة، والكشوفات تاتي الى الهيئة العليا للاغاثة نعرضها على مجلس الوزراء، وبحسب القرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء تؤمَّن الإعتمادات اللازمة لكي نكون قادرين على تامين المبلغ والصرف، وبالتالي لمساعدة الناس، ليس بمزاجنا نستطيع أن نكشف وأن نساعد الناس، فكما ترون فقد قمنا بإصدار بيان سريع وبالتالي لكي يكون الكشف سريع أيضاً من قبل الجيش بالتنسيق مع الإغاثة، ونتمنى على البلديات أن يقوموا هم برفع اللوائح للمتضررين حتى نحن أيضاً نكون سريعين، وعندما تصل لجنة الجيش لا تضيّع الوقت بالتفتيش، ويكون ذلك أسرع للجميع، وأكد ان هذه الكوارث الطبيعية تحصل في كل المناطق اللبنانية، نحاول معالجتها مع رئاسة الحكومة، وهذا كل ما نستطيع فعله".                                وتطرق اللواء خير الى ما بثته احدى المحطات التلفزيونية عن تامين 300 مليار ليرة، مؤكدا انه تمّ تحويلهم إلى الجيش لتوزيعها على العائلات الأكثر فقراً، بالاضافة الى 150 مليار تحولوا إلى الجيش ايضا لدفعها للمتضررين في بيروت جراء انفجار المرفأ.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2021-01-24
12:03 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
11:52 | 2021-01-24
11:46 | 2021-01-24
11:40 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website