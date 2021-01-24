حاولوا خرق قرار منع التجول والخروج من مخيم عين الحلوة.. هذا ما حصل

اوقف الجيش اللبناني صباح اليوم 3 فلسطينيين حاولوا خرق قرار منع التجول والخروج من مخيم عين الحلوة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".هذا وعمدوا على التهجم على عناصر الجيش للخروج بالقوة مما أدى إلى توقيفهم.