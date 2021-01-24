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لبنان
حاولوا خرق قرار منع التجول والخروج من مخيم عين الحلوة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
24-01-2021
|
10:52
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اوقف الجيش اللبناني صباح اليوم 3 فلسطينيين حاولوا خرق قرار منع التجول والخروج من مخيم عين الحلوة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".
هذا وعمدوا على التهجم على عناصر الجيش للخروج بالقوة مما أدى إلى توقيفهم.
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