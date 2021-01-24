لبنان

سرق وابن شقيقته محلاً لبيع الهواتف في تعلبايا.. وقوى الأمن بالمرصاد (صور)

Lebanon 24
24-01-2021 | 11:40
A-
A+
Doc-P-787234-637470854814823440.jpg
Doc-P-787234-637470854814823440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
 
بتاريخ 18-1-2021، ادّعى المواطن: ع. ت. (مواليد عام 1983) لدى مخفر شتورا في وحدة الدّرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة محلّه، المُعدّ لبيع الأجهزة الخلوية، والكائن في محلة تعلبايا، وذلك بواسطة الكسر والخلع.

بتاريخ 20-1-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المخفر المذكور، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به ومكان إقامته، حيث جرى مداهمة منزله وتوقيفه، ويدعى:

- ع. ك. (مواليد 1988، لبناني)

وهو من اصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.

بتاريخ 21-1-2021 أحيل الموقوف –بناءً على إشارة القضاء المختص- إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، حيث اعترف بإقدامه على سرقة المحل بمشاركة ابن شقيقته المدعو (س. ع.، مواليد 2000، لبناني).

بتاريخ 22-1-2021 داهمت قوة من المفرزة المذكورة منزل الأخير، فجرى توقيفه ووالدته المدعوة (ر. ك. مواليد 1984، لبنانية) التي تبيّن أنّ بحقها مذكرة توقيف بجرم سرقة سيارات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقد عُثر في منزلهما على كمية من المسروقات، ومسدّس خُلَّبي.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، الذي اشار بتسليم المسروقات الى صاحبها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2021-01-24
12:03 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
11:52 | 2021-01-24
11:46 | 2021-01-24
11:00 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website