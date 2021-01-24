سرق وابن شقيقته محلاً لبيع الهواتف في تعلبايا.. وقوى الأمن بالمرصاد (صور)

صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 18-1-2021، ادّعى المواطن: ع. ت. (مواليد عام 1983) لدى مخفر شتورا في وحدة الدّرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة محلّه، المُعدّ لبيع الأجهزة الخلوية، والكائن في محلة تعلبايا، وذلك بواسطة الكسر والخلع.بتاريخ 20-1-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المخفر المذكور، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به ومكان إقامته، حيث جرى مداهمة منزله وتوقيفه، ويدعى:- ع. ك. (مواليد 1988، لبناني)وهو من اصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.بتاريخ 21-1-2021 أحيل الموقوف –بناءً على إشارة القضاء المختص- إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، حيث اعترف بإقدامه على سرقة المحل بمشاركة ابن شقيقته المدعو (س. ع.، مواليد 2000، لبناني).بتاريخ 22-1-2021 داهمت قوة من المفرزة المذكورة منزل الأخير، فجرى توقيفه ووالدته المدعوة (ر. ك. مواليد 1984، لبنانية) التي تبيّن أنّ بحقها مذكرة توقيف بجرم سرقة سيارات.