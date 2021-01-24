عبدالله يرد على التيار الوطني: أنتم كالجندي الياباني التائه بعد الحرب

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" ردا على "التيار الوطني الحر": "استمعت الى البيان الصادر عن تياركم، وإذ به يذكرنا بالماضي الأليم للحرب الأهلية، قاصدا إثارة النعرات وشحذ الغرائز والهروب من الفشل الذريع في ممارسة السلطة والإدارة. يكفيكم حرب التحرير وقتل أهل بيروت وحرب الإلغاء وعزل لبنان عن محيطه والعالم. أنتم كالجندي الياباني التائه بعد الحرب".