مداهمة وتوقيف شخصيْن بسبب تدوينة.. ورئيس بلدية مجدل عنجر يوضح

بعد تداول خبر عن توقيف الجيش ناشطين من الذين يشاركون في الثورة في تعلبايا، على خلفية دعوى مقدمة من منسق تيار المستقبل في البقاع ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، بسبب منشور على فايسبوك، نفى ياسين باتصال مع "لبنان 24" ان يكون له اي علاقة بهذا الأمر مشيراً الى انه لم يرفع دعوى بل سعى الى المساعدة في حل اشكال كان قائماً.وانتشر في وقت سابق خبراً عن مداهمة لشخصيْن عند الساعة الخامسة صباحاً وتوقيفهما من غرف النوم، بعد أن رفع ياسين شكوى ضدهما بسبب تدوينة على فيسبوك اعتبرها تهديداً.