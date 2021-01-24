لبنان

تعميم حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-01-2021 | 13:37
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صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم 2/6 إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي-  بيروت حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 27-1-2021. وجاء فيه: "الغاء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى لبنان اعتبارا من الأربعاء 27 المقبل والإستعاضة عنه بحجر منزلي مراقب من البلديات".

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