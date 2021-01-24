لبنان

شهيب: الحق يغيب ولا يموت

Lebanon 24
24-01-2021 | 14:09
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غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب عبر حسابه على "تويتر": "حين غاب قطار الحق، راح الباطل يجهد ليستولي على السكة، لكن الحق يغيب ولا يموت. ومن أخذ بالسيف، بالسيف يؤخذ، فكل شيء إلى زوال، ولو دامت لغيرك لما آلت إليك. ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين".
 
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