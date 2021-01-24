الطبش: بالعلم نبني مجتمعا سليما ووطنا متعافيا

في #اليوم_العالمي_للتعليم ، لن نتحدث عن فوائد العِلم والتربية، فهي معروفة. اليوم، الحاجة الى "نفضة"في مناهجنا ومعها التدريبات والبنية التحتية،لأن التحديات التي نواجهها: مُعلّمون،مدارس، أهل، وبالتأكيد طلاب،في ظل أزمة الكورونا،أثبتت، بأن وضع التعليم لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.
— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) January 24, 2021
في #اليوم_العالمي_للتعليم ، لن نتحدث عن فوائد العِلم والتربية، فهي معروفة. اليوم، الحاجة الى "نفضة"في مناهجنا ومعها التدريبات والبنية التحتية،لأن التحديات التي نواجهها: مُعلّمون،مدارس، أهل، وبالتأكيد طلاب،في ظل أزمة الكورونا،أثبتت، بأن وضع التعليم لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.