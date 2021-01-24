الطبش: بالعلم نبني مجتمعا سليما ووطنا متعافيا

غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "في اليوم العالمي للتعليم، لن نتحدث عن فوائد العلم والتربية، فهي معروفة ومعلومة. اليوم، الحاجة الى نفضة في مناهجنا ومعها التدريبات والبنية التحتية، لأن التحديات التي نواجهها، معلمون، مدارس، أهل، وبالتأكيد طلاب، في ظل أزمة كورونا، أثبتت، بما لا يقبل الشك، بأن وضع التعليم لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. فلنستثمر هذه التجربة، إيجابا، عبر العمل جديا على تحديث كل النظام التعليمي، مع كل شركائه، لأنه بالعلم نبني مجتمعا سليما ووطنا متعافيا".

في #اليوم_العالمي_للتعليم ، لن نتحدث عن فوائد العِلم والتربية، فهي معروفة. اليوم، الحاجة الى "نفضة"في مناهجنا ومعها التدريبات والبنية التحتية،لأن التحديات التي نواجهها: مُعلّمون،مدارس، أهل، وبالتأكيد طلاب،في ظل أزمة الكورونا،أثبتت، بأن وضع التعليم لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. — Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) January 24, 2021

