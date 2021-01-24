لبنان

الطبش: بالعلم نبني مجتمعا سليما ووطنا متعافيا

Lebanon 24
24-01-2021 | 15:11
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غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "في اليوم العالمي للتعليم، لن نتحدث عن فوائد العلم والتربية، فهي معروفة ومعلومة. اليوم، الحاجة الى نفضة في مناهجنا ومعها التدريبات والبنية التحتية، لأن التحديات التي نواجهها، معلمون، مدارس، أهل، وبالتأكيد طلاب، في ظل أزمة كورونا، أثبتت، بما لا يقبل الشك، بأن وضع التعليم لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. فلنستثمر هذه التجربة، إيجابا، عبر العمل جديا على تحديث كل النظام التعليمي، مع كل شركائه، لأنه بالعلم نبني مجتمعا سليما ووطنا متعافيا".
 

 
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