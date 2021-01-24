مأساة على الكورنيش البحري في الميناء

أفاد مراسل "لبنان 24" عن وفاة سيدة جراء حاث صدم وقع عند كورنيش الميناء البحري.

وفي التفاصيل، صدمت سيارة مسرعة على الكورنيش البحري سيدة اثناء عبورها الطريق مما ادى الى اصابتها ثم وفاتها بعد دقائق متأثرة باصابتها.