توتر في بقاعصفرين- الضنية.. إشكال وإطلاق نار وإستقدام شبان

أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع إشكال في بلدة بقاعصفرين- الضنية بين شبان من عائلة من جهة واخرين من عشائر العرب، من جهة أخرى، حيث تطور الإشكال الى تضارب وإصابة أحد شبان العائلة.وعلى اثرها، تطور الإشكال بعد استقدام عدد من الشبان من الطرفين حيث وقع اطلاق نار ما أدى لإصابة أحد الأشخاص من العرب بطلق ناري.وتشهد المنطقة توتراً كبيراً في هذه الاثناء.