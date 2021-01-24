لبنان

إعلان هام.. بدءا من الغد يمكنكم تسجيل أنفسكم على المنصة لتلقي اللقاح

Lebanon 24
24-01-2021 | 16:04
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أكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري أنّ "لقاح فايزر سيصل في شباط، ولقاحات اخرى ستصل تباعا"، مشيرًا إلى أنّ الايام المقبلة ستكون اخطر، "والسلالات الجديدة يقال انها تطال الشباب اكثر و30 بالمئة قد تزيد من نسبة الوفيات".

وأعلن الخوري أن "بدءا من الغد يمكن للمواطنين ان يسجلوا انفسهم على المنصة لتلقي اللقاح"، مضيفًا: "قد يكون الاتجاه بعد 8 شباط لفتح جزئي لبعض القطاعات".
 
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