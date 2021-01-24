لبنان

جريمة مروعة بهدف السرقة.. تشييع أب لـ3 أطفال وسط حزن كبير

Lebanon 24
24-01-2021 | 16:30
A-
A+




Doc-P-787297-637471028778914129.jpg
Doc-P-787297-637471028778914129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
‎في مأتم مهيب، ووسط حزن كبير وغضب عارم يلفّ العائلة والأصدقاء، انطلق ظهر اليوم الأحد موكب تشيع المواطن عصام خميس من منزله في حي العرب الى جبانة الغبيري. 

وكانت أفادت المعلومات الى أن المواطن عصام غازي خميس، توفي، وهو أب لثلاثة أطفال بعدما تعرض للضرب على يد مجهولين بتاريخ 13/1/2021 في منطقة الجناح.
 
وفي التفاصيل، اقدم مجهولان يستقلّان دراجة نارية بتاريخ 13/1/2021 في تمام الساعة السادسة مساء في منطقة الجناح على ضربه بعصا على راسه بهدف السرقة ما ادى الى نزيف حاد في الرّأس نقل على إثره إلى مستشفى الزهراء حيث دخل في غيبوبة لمدة 10 ايام وما لبث ان فارق الحياة متاثراً باصابته البليغة.
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2021-01-24
18:58 | 2021-01-24
18:55 | 2021-01-24
18:46 | 2021-01-24
18:45 | 2021-01-24
18:34 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website