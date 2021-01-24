جريمة مروعة بهدف السرقة.. تشييع أب لـ3 أطفال وسط حزن كبير

‎في مأتم مهيب، ووسط حزن كبير وغضب عارم يلفّ العائلة والأصدقاء، انطلق ظهر اليوم الأحد موكب تشيع المواطن عصام خميس من منزله في حي العرب الى جبانة الغبيري.



وكانت أفادت المعلومات الى أن المواطن عصام غازي خميس، توفي، وهو أب لثلاثة أطفال بعدما تعرض للضرب على يد مجهولين بتاريخ 13/1/2021 في منطقة الجناح.



وفي التفاصيل، اقدم مجهولان يستقلّان دراجة نارية بتاريخ 13/1/2021 في تمام الساعة السادسة مساء في منطقة الجناح على ضربه بعصا على راسه بهدف السرقة ما ادى الى نزيف حاد في الرّأس نقل على إثره إلى مستشفى الزهراء حيث دخل في غيبوبة لمدة 10 ايام وما لبث ان فارق الحياة متاثراً باصابته البليغة.

عصام خميس أب لثلاثة اولاد توفي اليوم بعدما تمت سرقته وضربه على رأسه بآلة حادة بمنطقة الجناح منقبل اثنين باغتوه على دراجة نارية وقد رقد في المستشفى ١٠ أيام قبل ان يفارق الحياة

الله يرحمه ويرد حقه #عصام_خميس pic.twitter.com/I11FDySInp — #Fatima_Daoud (@fatimadaoud) January 23, 2021