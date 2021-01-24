خرجوا للتنزه.. صور لقوافل من السيارات رغم الإقفال!

وصل الى "لبنان 24" صور تظهر عدم التزام بعض المواطنين بالإغلاق العام والحجر، ففي القلمون كما في اعالي جبال القموعة - عكار، توثق الصور مشهد قوافل من السيارات.

وعند كورنيش الميناء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قامت دورية مشتركة من عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بإخلاء كورنيش الميناء البحري من المواطنين، الذين خرجوا للتنزه مع عوائلهم، مخالفين قرار المجلس الاعلى للدفاع القاضي بمنع الخروج والولوج من المنازل إلا عند الضرورات القصوى وبإذن من قوى الامن الداخلي.وطلبت العناصر الامنية والعسكرية من الاشخاص المتواجدين على الكورنيش مغادرة المكان فورا، والتزام المنازل تطبيقا لقرار التعبئة العامة، محذرين من تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.

كما نفذت الوحدات المنتشرة ضمن قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني دوريات مؤللة، وأقامت الحواجز عند مداخل صور وفي القطاع كافة، لمراقبة حسن تطبيق قرار التعبئة ومنع الجوال.

ونظمت القوى الامنية وسرية السير في صور عددا من محاضر الضبط لمخالفي التعبئة، وأقامت حواجز ثابتة عند مداخل المدينة، وعملت على التدقيق بالأوراق الثبوتية وفي التصاريح للتأكد من صلاحيتها، وفقا للمعيار والقوانين المرعية الإجراء.

وأخلت شرطة بلدية صور أرصفة الشواطئ والكورنيش البحري من المواطنين، الذين يمارسون هواية الرياضة، محذرة من تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

ودعا رئيس بلدية صور حسن دبوق المواطنين الى "الالتزام بالمنازل وعدم إقامة التجمعات والتقيد بإجراءات الوقاية وبقرار التعبئة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا".