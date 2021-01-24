لبنان

قوى الامن تعمم صورة موقوف بجرم السلب بقوة السلاح

Lebanon 24
24-01-2021 | 17:55
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب عدة بقوة السلاح من قبل مجهولين، بعد إيهام الضحايا ببيع دولارات أميركية بسعر أدنى من سعر السوق.
نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقف مشتبه فيه، لإقدامه بتاريخ 7-1-2021، على سلب أحد الأشخاص بالطريقة ذاتها وبقوة السلاح. وقد تعرف الأخير إليه، وأعيد له المبلغ المسلوب الذي تفوق قيمته /80/ مليون ل. ل.
بناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، ويدعى:
- م. ح. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن -الأوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01، 453143-01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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