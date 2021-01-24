شفاء وزير الصحة من "كورونا".. واجتماع هام غداً

يستأنف وزير الصحة حمد حسن نشاطه بعدما شفي من فيروس "كورونا" المستجد، وسيرأس في الواحدة من بعد ظهر غد الاثنين 25 كانون الثاني، إجتماعاً موسعاً لمجمل نقابات القطاع الصحي- وزارة الصحة العامة- الطابق الرابع.