لبنان

شفاء وزير الصحة من "كورونا".. واجتماع هام غداً

Lebanon 24
24-01-2021 | 18:34
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يستأنف وزير الصحة حمد حسن نشاطه بعدما شفي من فيروس "كورونا" المستجد، وسيرأس في الواحدة من بعد ظهر غد الاثنين 25 كانون الثاني، إجتماعاً موسعاً لمجمل نقابات القطاع الصحي- وزارة الصحة العامة- الطابق الرابع.
 
 
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