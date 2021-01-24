لبنان

جيش العدو يلقي قنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية

Lebanon 24
24-01-2021 | 18:46
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"بتاريخ 23/ 1/ 2021 ما بين الساعة 18.08 و 24/ 1/ 2021 الساعة 4.20، تم تسجيل 3 خروق بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 130 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء 4 قنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية. تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
 
 
وفي بيان ثانٍ، قالت قيادة الجيش: "بتاريخ 24/ 1/ 2021 ما بين الساعة 11,00 والساعة 13,03، خرقت طائرتان مسيرتان عن بعد (Drone) تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدات راميا، عيتا الشعب والعديسة.
تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر، بيان آخر جاء فيه: "بتاريخ 23/1/ 2021 الساعة 10,25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19,00 من فوق بلدة رميش.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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