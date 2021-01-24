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لبنان
"متعاقدو الأساسي": لا تراجع عن الاضراب المفتوح
Lebanon 24
24-01-2021
|
18:55
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أكد متعاقدو الأساسي أن "لا تراجع عن الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية حتى إحتساب كامل عقودنا".
وقالوا في بيان: "إضراب الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية يدخل أسبوعه الثالث، ورد وزارة التربية هو تعميم صدر عن وزير التربية القاضي طارق المجذوب لا ينص على احتساب كامل العقد للاساتذة المتعاقدين، في حين أن أكثر من عشرين ألف أستاذ متعاقد ما عاد لديهم ما يخسرونه، بعد خسارة نصف عقودهم.
لذا، تؤكد اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين الممثلة برئيستها نسرين شاهين الاستمرار بالاضراب المفتوح وانتظار إقرار مشروع القانون المعجل المكرر الذي سيطرح على أول جلسة للمجلس النيابي، أو إصدار قرار منصف من معالي وزير التربية".
وختم البيان: "للأسف عام دراسي يعد على رأس الاساتذة والتلاميذ والأهل ووزارة التربية تصدر تعاميم بما لا يكفل الحقوق".
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