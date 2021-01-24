لبنان

"متعاقدو الأساسي": لا تراجع عن الاضراب المفتوح

Lebanon 24
24-01-2021 | 18:55
A-
A+
Doc-P-787323-637471114152898344.jpg
Doc-P-787323-637471114152898344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد متعاقدو الأساسي أن "لا تراجع عن الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية حتى إحتساب كامل عقودنا".

وقالوا في بيان: "إضراب الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية يدخل أسبوعه الثالث، ورد وزارة التربية هو تعميم صدر عن وزير التربية القاضي طارق المجذوب لا ينص على احتساب كامل العقد للاساتذة المتعاقدين، في حين أن أكثر من عشرين ألف أستاذ متعاقد ما عاد لديهم ما يخسرونه، بعد خسارة نصف عقودهم.
لذا، تؤكد اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين الممثلة برئيستها نسرين شاهين الاستمرار بالاضراب المفتوح وانتظار إقرار مشروع القانون المعجل المكرر الذي سيطرح على أول جلسة للمجلس النيابي، أو إصدار قرار منصف من معالي وزير التربية".

وختم البيان: "للأسف عام دراسي يعد على رأس الاساتذة والتلاميذ والأهل ووزارة التربية تصدر تعاميم بما لا يكفل الحقوق".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2021-01-24
18:58 | 2021-01-24
18:46 | 2021-01-24
18:45 | 2021-01-24
18:34 | 2021-01-24
18:10 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website