عون: "وينن أولاد الهيلا هو مختفي حسهم؟"

غرد النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وينن اولاد الهيلا هو مختفي حسهم؟ 6 دولار على الواتساب وكان الدولار ب 1500 ليرة جريمة لا تغتفر، بس 400 مليون دولار والدولار ب 9000 ليرة مسألة فيها نظر!".