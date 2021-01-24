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لبنان
عون: "وينن أولاد الهيلا هو مختفي حسهم؟"
Lebanon 24
24-01-2021
|
18:58
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غرد النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وينن اولاد الهيلا هو مختفي حسهم؟ 6 دولار على الواتساب وكان الدولار ب 1500 ليرة جريمة لا تغتفر، بس 400 مليون دولار والدولار ب 9000 ليرة مسألة فيها نظر!".
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