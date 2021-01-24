بلدية بخعون: ما يتم تداوله عن أعداد مصابي "كورونا" في البلدة غير دقيق

أوضحت بلدية بخعون ـ الضنية، في بيان، أنه "بالرغم من ارتفاع عدد المصابين في بلدة بخعون بفيروس كورونا، إلا أن ما يتم تداوله من أرقام لأعداد المصابين في البلدة غير دقيق"، داعية "الجميع إلى توخي الحذر والدقة في المعلومات والمصادر قبل النشر. الإشاعة قاتلة ولو كانت عن حسن نية".