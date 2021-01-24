نجم: ايقاف الصناعة ضربة قاضية لما تبقى من اقتصاد

غرد النائب نزيه نجم عبر "تويتر" قائلاً: "إن إيقاف الصناعة في لبنان يشكل الضربة القاضية لما تبقى من اقتصاد، ويقلص قدرة المصانع على الإستمرارية والمنافسة في حين مصانع البلدان المجاورة تواصل التصنيع والتصدير".