لبنان

نجم: ايقاف الصناعة ضربة قاضية لما تبقى من اقتصاد

Lebanon 24
24-01-2021 | 20:35
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 غرد النائب نزيه نجم عبر "تويتر" قائلاً: "إن إيقاف الصناعة في لبنان يشكل الضربة القاضية لما تبقى من اقتصاد، ويقلص قدرة المصانع على الإستمرارية والمنافسة في حين مصانع البلدان المجاورة تواصل التصنيع والتصدير".
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نزيه نجم

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