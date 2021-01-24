12
o
بيروت
14
o
طرابلس
8
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت
Lebanon 24
24-01-2021
|
21:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص "PCR" لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22 و23 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 22/1/2021 كالتالي:
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
- رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
- رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة ستوكهولم: شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
- رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ست حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)
- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)
وجاءت نتائج 23/1/2021 كالتالي:
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
- رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
- رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)
- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
تابع
الأكثر قراءة
خالفوا و"اكلوا" ضبط!
Lebanon 24
خالفوا و"اكلوا" ضبط!
09:30 | 2021-01-24
24/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
07:05 | 2021-01-24
24/01/2021 07:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي قادم في هذا اليوم.. استعدوا للثلوج والعواصف!
Lebanon 24
منخفض جوي قادم في هذا اليوم.. استعدوا للثلوج والعواصف!
12:03 | 2021-01-24
24/01/2021 12:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر في عدلون.. والسبب فيديو يطال برّي
Lebanon 24
توتّر في عدلون.. والسبب فيديو يطال برّي
18:10 | 2021-01-24
24/01/2021 06:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
Lebanon 24
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
22:32 | 2021-01-24
24/01/2021 10:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:02 | 2021-01-25
رفع أقساط الجامعات
05:01 | 2021-01-25
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
04:54 | 2021-01-25
وزير غير معني؟
04:52 | 2021-01-25
تصفية حسابات
04:38 | 2021-01-25
حملات معيبة
02:13 | 2021-01-25
الحريري لن يعتذر عن التكليف
فيديو
اعتمر قبعته الشهيرة ولعب الغولف.. هكذا أمضى ترامب أول عطلة كرئيس سابق (فيديو وصور)
Lebanon 24
اعتمر قبعته الشهيرة ولعب الغولف.. هكذا أمضى ترامب أول عطلة كرئيس سابق (فيديو وصور)
13:00 | 2021-01-24
25/01/2021 05:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
25/01/2021 05:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
25/01/2021 05:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact