لبنان

معلومات خطيرة يكشفها عراجي عن وضع "كورونا" في لبنان.. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-01-2021 | 21:50
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قال رئيس لجنة الصحة النيابيّة عاصم عراجي أنّ "نسخات كورونا المتحوّرة من البرازيل والدانمارك وجنوب افريقيا موجودة أيضاً في لبنان".

 

وفي تصريح له، أشار عراجي إلى أن "ما يهمّنا هو عدم ارتفاع اعداد الإصابات"، وأردف: "نتأمل أن تنخفض الأعداد، وهذا لا يعني أننا بمرحلة يمكن أن نرى أقل بكثير من عدد الإصابات، لأن هناك تفشّ مجتمعي في لبنان والأمر ليس سهلاً".

 

وأضاف: "لا مكان بالمستشفيات وهناك من توفي في منزله، وهناك 900 مريض بالعناية و1400 بالأسرة العادية المخصصة لكورونا، لذلك نتمنى على الناس الإلتزام لأنه واجب وطني وعلى الدولة السير بتطبيق الإجراءات الوقائية بحزم ويجب أن نخفف ضغط على المستشفيات والطواقم الطبية".

 

وأكد عراجي أنه "قبل إعادة فتح البلد سيتم تقييم الوضع"، وقال: "الفتح العشوائي يضر كثيراً ويرفع عدد الإصابات من جديد".

 

وختم: "يجب على بعض أصحاب المؤسسات الصحية والمالية والصناعية وضع مبدأ الأرباح الطائلة جانباً بظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. أوضاع الناس المأساوية لا تسمح، والمطلوب التضامن والتكافل منّا جميعاً للخروج من الأزمة".

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