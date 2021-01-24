10 آلاف جرعة مجانية من لقاح "كورونا" ستصل إلى لبنان

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر" قائلاً: "أعمل على استيراد عشرة آلاف جرعة من لقاح كورونا، لصالح مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية، بهدف توزيعها مجانا على المسنين والعاملين في القطاعات الانتاجية. وقد أخذت وعدا من الشركة المصنعة بتأمين هذا اللقاح في وقت قريب جدا، على ان تبدأ خطة التطعيم فور تبلغنا بموعد الاستلام الرسمي".