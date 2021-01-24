"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام مواطن بالاعتداء على عنصر في قوى الأمن الداخلي يرتدي بزّته الرسمية.
ويبرز في الفيديو رجلٌ يرتدي كمامة، مما يرجّح أن المقطع المصّور ليس قديماً. كذلك، يتبين من خلال الفيديو أن السيارة من دون لوحات.
هل فينا نعرف ليش ومين "سبع البرومبو" يلي نزل من سيارة زجاجها داكن وبلا نمرة وضمن موكب؟@LebISF في تفاصيل لحقيقة هالفيديو المنتشر؟
ملاحظة: في مواطن واحد مع كمامة يعني مش قديم#خليك_بالبيت #سبع_البرومبو pic.twitter.com/E9u3PKls0o
— 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) January 24, 2021
ملاحظة: في مواطن واحد مع كمامة يعني مش قديم#خليك_بالبيت #سبع_البرومبو pic.twitter.com/E9u3PKls0o