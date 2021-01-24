لبنان

"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!

Lebanon 24
24-01-2021 | 22:32
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام مواطن بالاعتداء على عنصر في قوى الأمن الداخلي يرتدي بزّته الرسمية.

ويبرز في الفيديو رجلٌ يرتدي كمامة، مما يرجّح أن المقطع المصّور ليس قديماً. كذلك، يتبين من خلال الفيديو أن السيارة من دون لوحات.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبيّن أن العسكري يُدعى "س.س"، ومكان خدمته مخفر أبي سمراء، في حين أن الشخص الذي قام بالاعتداء عليه يُدعى "س.ك".
وبحسب المعلومات، فإنّ "مكان الفيديو هو منطقة الميناء في طرابلس - شارع البلدية، وما حصل هو إشكال فردي بناءً لخلفيات قديمة، في حين أن الدركي كان خارج خدمته الفعلية". 
 
 
 

 هل فينا نعرف ليش ومين "سبع البرومبو" يلي نزل من سيارة زجاجها داكن وبلا نمرة وضمن موكب؟@LebISF في تفاصيل لحقيقة هالفيديو المنتشر؟

 
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