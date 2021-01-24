ماكرون: فرنسا ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، جو بايدن، استعداد فرنسا للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان.

وأعلن قصر الاليزيه، الأحد، عن وجود "تقارب كبير في وجهات النظر" بين الرئيسين الفرنسي ونظيره الأميركي حول القضايا الدولية الرئيسة، خصوصاً مكافحة وباء كوفيد-19 "في إطار منظمة الصحة العالمية" والمناخ.

وأعرب الرئيسان عن "رغبتهما في العمل معاً من أجل السلام في الشرقين الأدنى والأوسط، ولاسيما في الملف النووي الإيراني"، وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

ولاحقاً، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، وأعرب عن رغبته في تقوية الروابط بين البلدين، مؤكداً التزامه بربط العلاقات عبر الأطلسي. فيما أكد ماكرون أنه "سيتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، والوضع في لبنان".



وأكد الرئيس الفرنسي "التقارب الكبير في وجهات النظر مع بايدن، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الدولي"، مضيفاً أنه اتفق مع الرئيس الأميركي على دعم البلدان الأكثر ضعفاً في مكافحة وباء كوفيد -19.