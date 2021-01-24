البزري: هدفنا الوصول إلى 9 ملايين جرعة لقاح لتحقيق المناعة المجتمعية

قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري أنّ "أهمية المنصة التي تطلق غداً هي في توحيد المعلومات حول لقاحات كورونا ومنع التزوير وسوء الاستخدام، كما أنها تحقق الشفافية والأفضلية بتلقي اللقاح بعيداً عن التدخل السياسي والمذهبي".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال البزري: "يمكن الدخول للمنصة بشكل فردي ويمكن ربطها بالمجموعات كالنقابات والمؤسسات وغيرها ويوجد للمنصة خط ساخن".

وأضاف: "نستعد لاستقبال 50 ألف جرعة من اللقاح في الدفعة الأولى، واللقاحات ستكون بداية للقطاع الصحي وكبار السن، كما أن الهدف هو الوصول إلى 8 إلى 9 ملايين جرعة لقاح لتحقيق المناعة المجتمعية".

ولفت البزري إلى أنّ "هناك مبادرات من أطراف سياسية وعدت بتأمين جزءٍ من اللقاحات".